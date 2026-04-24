Kars'ta şiddetli rüzgar nedeniyle iki köyde evlerin çatıları uçtu

Kars'ta şiddetli rüzgar nedeniyle iki köyde bazı evlerin çatıları uçtu.



Kentte etkili olan şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.



İl merkezine bağlı Halefoğlu köyü ile Digor'a bağlı Oyuklu köyülerindeki bazı evlerin çatıları yerinden sökülüp etrafa savruldu.



İhbar üzerine bölgeye giden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

