Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Kars'ta sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı. Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, üst aramalarında 114,66 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan V.N. (41) ve B.H. (35) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

