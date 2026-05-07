Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Yağışlarla dolan Kars Barajı'nda kontrollü su tahliyesine başlandı

        Yağışlarla dolan Kars Barajı'nda kontrollü su tahliyesine başlandı

        Yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle dolan Kars Barajı'nda kontrollü su tahliyesine başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 16:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yağışlarla dolan Kars Barajı'nda kontrollü su tahliyesine başlandı

        Yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle dolan Kars Barajı'nda kontrollü su tahliyesine başlandı.

        DSİ 24. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle baraj rezervuarlarına yüksek debili su girişlerinin yaşandığı belirtildi.

        Su akışının güvenli şekilde yönetilebilmesi amacıyla 7 Mayıs itibarıyla Kars Barajı'nda kontrollü su tahliyesine başlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Tahliye süreci ve dere yataklarında su seviyesinin yükselmesi nedeniyle vatandaşlarımızın resmi duyuruları takip etmeleri, baraj ve dere yataklarına yaklaşmamaları büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, dere yataklarına yakın alanlarda bulunan ulaşım yolları, tarım arazileri ve diğer unsurlar için gerekli tedbirlerin alınması, ani su yükselmelerine karşı dikkatli olunması önemle rica olunur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Bariyerlere çarpan karavan parçalara ayrıldı!
        Bariyerlere çarpan karavan parçalara ayrıldı!
        Demokratlar Senato'yu kazanmak için umutlu
        Demokratlar Senato'yu kazanmak için umutlu
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        İkinci konser tarihi açıklandı
        İkinci konser tarihi açıklandı
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu

        Benzer Haberler

        Sarıkamış'ta "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" etkinliği
        Sarıkamış'ta "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" etkinliği
        Kars'ta yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
        Kars'ta yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
        Kars'a 4 alanda büyük destek: Yerel Kalkınma Hamlesi başvuruları sürüyor
        Kars'a 4 alanda büyük destek: Yerel Kalkınma Hamlesi başvuruları sürüyor
        Filede vali sürprizi; Ziya Polat genç sporcularla voleybol oynadı
        Filede vali sürprizi; Ziya Polat genç sporcularla voleybol oynadı
        Kars Barajı'nda doluluk yüzde 100'e ulaştı, kontrollü su tahliyesi başlıyor
        Kars Barajı'nda doluluk yüzde 100'e ulaştı, kontrollü su tahliyesi başlıyor
        Kars'ta öğrencilere uygulamalı eğitim verildi
        Kars'ta öğrencilere uygulamalı eğitim verildi