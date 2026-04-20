        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Anadolu'nun ilk devlet lisesi 141 yaşında

        ÖZGÜR ALANTOR/SEMİH YÜKSEL - Anadolu'da kurulan ilk devlet lisesi olan Kastamonu'daki Abdurrahmanpaşa Lisesi, 141 yıldır kesintisiz eğitim vermenin gururunu taşıyor.

        Giriş: 20.04.2026 - 12:07 Güncelleme:
        Dönemin Kastamonu Valisi Abdurrahman Nurettin Paşa tarafından 20 Nisan 1885'te Kastamonu İdadi Mektebi adıyla kurulan lise, Cumhuriyet'in ilanının ardından önce Kastamonu Lisesi, 1963 yılından sonra da kurucusunun adı verilerek Abdurrahmanpaşa Lisesi olarak hizmete devam etti.

        - Tarihi lisenin bir bölümü müze

        İki binada eğitim veren lisenin tarihi binasında lise son sınıf öğrencileri derslere giriyor. Tarihi binanın bir bölümü müze olarak dizayn edildi. Müzede "Milli Mücadele Sınıfı", "Sosyal Etkinlikler Sınıfı", "Bilim Sınıfı", "Değerlerimiz Sınıfı" bölümleri yer alıyor.

        Lisenin bir diğer özelliği ise öğrencilerinin Çanakkale Savaşı ile Kurtuluş Savaşı için cepheye gitmelerinden ötürü 1916, 1917 ve 1921 yıllarında mezun verememiş olması.

        Abdurrahmanpaşa Lisesi Müdürü Hüseyin Mısırlıoğlu, AA muhabirine Abdülhamit döneminde kurulan tarihi bir lise olduklarını söyledi.

        Okulun Kastamonu Mektebi İdari Mülkiyesi olarak açıldığını hatırlatan Mısırlıoğlu, "Bu anlamda Anadolu'da açılan ilk lise. Lisemiz Osmanlı Devleti'nin son 40 yılına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ardından da Cumhuriyet'in günümüze kadar olan dönemine şahitlik etmiş, aralıksız eğitim vermiş, güzide liselerden bir tanesi." dedi.

        Tarihi binanın hala faaliyette olduğunu dile getiren Mısırlıoğlu, şöyle devam etti:

        "İçinde bulunduğumuz bina 1885'te temeli atılan bina. Binamızın içinde bir müze oluşturduk. Bu müzenin giriş kısmında okulumuzun geçirdiği evreleri anlatmaya çalıştık. Mektebi İdadi, Sultani, Kastamonu Lisesi ve Abdurrahmanpaşa Lisesi dönemlerini anlatan bölümlerimiz var. Bunun dışında lisemizde yine okulumuzun ön plana çıkan özelliklerini vurguladığımız müze bölümlerimiz var. Bu müzeler de okulumuzun özelliklerini yansıtıyor. Okul müzemiz neredeyse yılın her günü ziyaretçi alıyor. İl içi ve il dışından gelen misafirlerimiz müzemizi geziyor. Bunun yanında ilimizdeki 8. sınıf öğrencilerinin neredeyse tamamı okulumuzu düzenli olarak geziyorlar. Gelen misafirlerimize idareci, öğretmen ve öğrencilerimiz rehberlik yapıyor."

        Okulun kuruluşuyla ilgili kutlamalar yaptıklarını da anlatan Mısırlıoğlu, "Sıfır ve 5'le biten yıllarda büyük kutlamalar yapıyoruz. Bu yıl 141. yılımızı kutluyoruz. Çelenk sunacağız ve gelen misafirlerimizi ağırlayacağız." diye konuştu.

        Müzeyi ziyaret edenlerden Zeki Beyter ise İzmir'den geldiğini söyledi.

        Kastamonu'yu çok beğendiğini ifade eden Beyter, "Tarihi dokusunu çok güzel korumuş, inanılmaz güzel bir şehir. Bu okul çok güzel. Tarihi dokusu var, çok mutluyum burayı görmekten. Böyle bir okul olduğunu bilmiyordum, gelmeden önce internetten araştırma yaparken öğrendim ve gelmek istedim. Benzerleri Erzurum ve Sivas'ta da var ama oralarda Milli Mücadele toplantıları yapıldığı için müze haline gelmiş. Burada okulun bir bölümü müze, bir bölümünde eğitim sürüyor. Bir kısmını müze olarak muhafaza etmeleri çok güzel." ifadelerini kullandı.

        - "Ecdadımla çok gurur duyuyorum"

        Okulun 12. sınıf öğrencilerinden Yağmur Can da 141 yıllık bir okulun öğrencisi olmanın haklı gururunu yaşadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Koridorlarında tarih yatıyor. Müzeye girdiğimizde tarihimizi güzel bir şekilde görüyoruz. Bu yüzden çok mutluyuz, çok gururluyuz. Bunun değerinin de farkındayız. Öğrencilerinin bir dönem tamamı cepheye gitmiş. Bu durumu anlatan Milli Mücadele sınıfı var. O sınıfı gördükçe açıkçası çok duygulanıyorum ve ecdadımla çok gurur duyuyorum. Onların torunu olmak benim için büyük bir gurur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

