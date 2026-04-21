        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu İl Özel İdaresi üretim tesisi kuruyor

        Kastamonu İl Özel İdaresi üretim tesisi kuruyor

        Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından kurulacak üretim tesisi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 10:28 Güncelleme:
        Kastamonu İl Özel İdaresi üretim tesisi kuruyor

        Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından kurulacak üretim tesisi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Özel İdarenin, Seydiler ilçesinde 20 bin metrekare yerleşim alanı içinde beton santrali, parke üretim tesisi, kırma ve eleme tesisi inşa ettiği aktarıldı.

        Açıklamada, tesislerin tamamlanmasıyla beton parke, yağmur oluğu, bordür, hazır beton ve yol yapımında kullanılacak malzemelerin idarenin bünyesinde yapılacağı ifade edildi.

        Tesisin üretim kapasitesiyle ilgili de bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Saatte 150 metrekare beton parke, 90 metreküp hazır beton ve 200 ton yol malzemesi üretebilecek kapasitede olacak tesislerin tamamlamasıyla İl Özel İdaremiz, alt ve üstyapı çalışmalarında ihtiyaç duyduğu malzemeyi yüksek kapasiteyle kendisi üretecek. İlimiz için büyük önem taşıyan tesis, malzeme maliyetlerini düşürecek, hizmet ağı ve kapasitemizi artıracak. Kastamonu'muza hayırlı, uğurlu olsun."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

