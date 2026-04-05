Kastamonu'da dereden geçmeye çalışan karaca cep telefonu kamerasında
Kastamonu'da debisi yükselen dereden geçmeye çalışan karaca, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kastamonu'da debisi yükselen dereden geçmeye çalışan karaca, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İl merkezinden Cide ilçesine giden Gökhan Gök, Kapıkaya Tüneli mevkisinde ormanlık alandan yola çıkan karacanın yolun alt tarafındaki dereye indiğini fark etti.
Burada bir süre gezinen karaca, kar sularının erimesiyle debisi artan dereden güçlükle karşıya geçti.
Daha sonra tekrar ormanlık alana yönelen karaca gözden kayboldu.
Bu anlar Gök tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
