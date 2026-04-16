        Kastamonu'da havacılık yüksekokulu öğrencileri ilkokul öğrencileri ile buluştu

        Kastamonu'da havacılık yüksekokulu öğrencileri ilkokul öğrencileri ile buluştu

        Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencileri, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

        Giriş: 16.04.2026 - 15:33 Güncelleme:
        Kastamonu'da havacılık yüksekokulu öğrencileri ilkokul öğrencileri ile buluştu

        Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencileri, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

        Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Engin Kanbur tarafından Havacılık Yönetimi Bölümünde yürütülen sosyal sorumluluk kampanyaları dersi kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Alıcı ile öğrenciler Hüseyin Şen ve Alper Ertuğrul Bakan'ın ekip liderliğinde "Minik Kalpler Büyük Dokunuşlar" ve "Bir Işık da Sen Yak" adlı sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirildi.

        Projeler kapsamında Çatalzeytin'e bağlı Paşalı köyündeki ilkokulu ziyaret eden üniversiteliler, hazırladıkları hediyelerle öğrencileri sevindirdi.

        Havacılık hakkında bilgilendirme yapan öğrenciler, fiziksel ve sosyal gelişimi destekleyen etkinliklerle çocukların güzel bir gün geçirmelerini sağladı.

        Öğrenciler, uçak simülasyonuyla havacılık deneyimi de yaşama imkanı buldu.

        Abana ilçesindeki Atatürk İlkokulunu ziyaret eden öğrencilerle de etkinlikler gerçekleştirildi.

        Sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini belirten Kanbur, "Öğrencilerimiz, yüksekokulumuzun yıllardır süregelen çalışmaları kapsamında ziyaret ettikleri okullarda hem çocuklarımıza havacılığı anlattı hem de onlarla keyifli zamanlar geçirdi. Gayretlerinden dolayı öğrencilerimize ve ev sahiplikleri için okul yöneticilerimizle bizlerle yakından ilgilenen öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.

        Kanbur, Kastamonu genelinde havacılık bilincini erken yaşta çocuklara aşılamayı hedeflediklerini kaydetti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

