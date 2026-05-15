Kastamonu'da Gökırmak'ta su seviyesi yükseldi
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde etkili olan yağışların ardından Gökırmak'ta su seviyesi yükseldi.
Giriş: 15.05.2026 - 10:22 Güncelleme:
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde etkili olan yağışların ardından Gökırmak'ta su seviyesi yükseldi.
İlçe genelinde son günlerde sağanak etkisini artırdı.
Yağışların ardından Gökırmak'ta suyun seviyesinde yükselme yaşandı.
Yetkililer, tehlike oluşması ihtimaline karşı bölgede önlem aldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri