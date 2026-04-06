        Kastamonu'da ormanlık alanda beslenen ayılar görüntülendi

        Kastamonu'da baharın gelmesiyle doğada ayılar görülmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Küre Dağları Milli Parkı'nın Kastamonu sınırlarında kalan bölümünde Kubilay Onurcan Çalık, doğada oluşan manzarayı görüntülemek istedi.

        Ayıları fark eden Çalık, dron kamerasıyla bu anları kayıt altına aldı. Görüntülerde, iki ayının tarladaki otlarla beslendiği görülüyor.

        Anne ve yavru ayı aynı bölgeden geçen Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar'ın da dikkatini çekti.

        Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azdavay ilçesinden Şenpazar istikametine gelirken Sabuncular mevkisinde yolun kenarında ayıları fark ettiğini söyledi.

        Ayıları biraz izledikten sonra cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldığını ifade eden Çınar, "Keyifli bir görüntü aldım. Mükemmel coğrafyamız var, doğa onların evi, bize güzel bir fırsat verdiler. Kayıt yaparak değerlendirdik, daha fazla rahatsız etmedik ve yolumuza devam ettik. Anne ayı yavrularını koruma içgüdüsüyle saldırabilir. Vatandaşlarımıza araçlarından inmemelerini ve rahatsızlık vermemelerini öneririz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Petrol fiyatı yeniden tırmanışa geçti
        Petrol fiyatı yeniden tırmanışa geçti
        İstanbul'da yaşandı... Oto galeride 100 milyon TL'lik yangın!
        İstanbul'da yaşandı... Oto galeride 100 milyon TL'lik yangın!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Polislerin mesai sistemi değişiyor: 12 saat görev, 36 saat dinlenme
        Polislerin mesai sistemi değişiyor: 12 saat görev, 36 saat dinlenme
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        'Tokyo' anne oldu
        'Tokyo' anne oldu
        "Lig yeniden başladı"
        "Lig yeniden başladı"
        6 - 12 Nisan haftalık burç yorumları
        6 - 12 Nisan haftalık burç yorumları
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı!
        Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı!
        Ünlülerin viral olan ilginç tarifleri!
        Ünlülerin viral olan ilginç tarifleri!
        Hakemler kalp masajı yaptı... Teknik direktör sahada can verdi!
        Hakemler kalp masajı yaptı... Teknik direktör sahada can verdi!
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        Üçüncü bebek dünyaya geldi
        Üçüncü bebek dünyaya geldi
        "Cefakâr annem hakkın ödenmez"
        "Cefakâr annem hakkın ödenmez"

        Benzer Haberler

        Kastamonulu öğrenciler koro yarışmasının bölge finalinde 1'inci oldu
        Kastamonulu öğrenciler koro yarışmasının bölge finalinde 1'inci oldu
        Kastamonu'da otomobil takla attı: 1 yaralı
        Kastamonu'da otomobil takla attı: 1 yaralı
        Kastamonu'da dereden geçmeye çalışan karaca cep telefonu kamerasında
        Kastamonu'da dereden geçmeye çalışan karaca cep telefonu kamerasında
        Genç sanatçı alçıyla duvarları resim tablosuna dönüştürüyor Günlerce emek v...
        Genç sanatçı alçıyla duvarları resim tablosuna dönüştürüyor Günlerce emek v...
        Milli güreşçilerin Kastamonu kampı sona erdi
        Milli güreşçilerin Kastamonu kampı sona erdi
        Binlerce yıllık tarihe yapay zekayla ışık tutulan filmin galasına yoğun ilg...
        Binlerce yıllık tarihe yapay zekayla ışık tutulan filmin galasına yoğun ilg...