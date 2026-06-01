        Kastamonu'da yangında cami, gasilhane ve yemekhane zarar gördü

        Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında köy camisi, gasilhane ve yemekhane kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 20:06 Güncelleme:
        İlçeye bağlı Kayı köyünde 1976 yılında yapılan camide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Camiden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine köye Daday, Azdavay ve Pınarbaşı itfaiye ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

        Kontrol altına alınan yangında, cami, gasilhane ve yemekhane zarar gördü. Caminin minaresi yıkıldı.

        Kayı köyü Muhtarı İbrahim Terzi, gazetecilere, camiden dumanların yükseldiğini görünce olay yerine geldiğini belirterek, "Camiye gelip itfaiyeyi aradık. İtfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler geldi, onlar müdahalede bulundu. Camimiz, 1976 yılında yapılmıştır. Caminin yanında morg var, yemekhane var. Onlar da zarar gördü, hepsi yandı. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Yangın kontrol altına alındı ama soğutma çalışmaları sürüyor." diye konuştu.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

