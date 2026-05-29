Kastamonu'da yaylalara kar yağdı

Kastamonu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar, mayıs ayında yaylaları beyaza bürüdü.



Kentte etkili olan gök gürültülü sağanakla hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü.



Yaklaşık 2 bin rakımlı Yaralıgöz Dağı'nın eteklerindeki yaylalara ise lapa lapa kar yağdı.



Rengarenk çiçeklerin süslediği Yerağıl Yaylası'na yağan kar, mera ve ormanlık alanları ilkbaharda beyaz örtüyle kapladı.



Tatil için yaylada bulunan vatandaşlardan Erhan Şen, karla oluşan manzarayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.







