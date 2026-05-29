Kastamonu'da sular altında kalan tarım arazileri zirai dron ile görüntülendi
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde sağanağın ardından sular altında kalan tarım arazileri zirai dron ile görüntülendi.
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde sağanağın ardından sular altında kalan tarım arazileri zirai dron ile görüntülendi.
Kent merkezi ve ilçelerde sağanak etkili oldu. Devrekani ve Taşköprü ilçelerinin ise bazı köylerinde etkili olan yoğun sağanak nedeniyle su taşkınları yaşandı.
Devrekani ilçesine bağlı Kadirbey Mahallesi'ndeki şeker pancarı ve mısır arazileri sağanak nedeniyle sular altında kaldı.
Zirai dron operatörü Emre Keskin, taşkınların yaşandığı bölgeleri havadan görüntüledi.
Görüntülerde geniş bir tarım arazisinin sular altında kaldığı görülüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.