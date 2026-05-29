Kastamonu'da "asırlık bayram pilavı" geleneği yaşatılıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 134 yıldır sürdürülen "asırlık bayram pilavı" etkinliğinde katılımcılara 130 kazan etli pilav ikram edildi.



Kurban Bayramı dolayısıyla Bozkurt Meydanı'nda düzenlenen programda, 1250 kilogram pirinç ve 650 kilogram et kullanılarak 130 kazanda yapılan etli pilav, belediye personeli tarafından vatandaşlara dağıtıldı.



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik yaklaşık 3 saat sürdü.



Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, burada yaptığı konuşmada, ilçe sakinlerinin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, "Geçmişten bugüne kadar atalarımızdan bize miras kalan geleneksel pilav şölenimize hoş geldiniz. Gelecek nesillere bu geleneğimizi aktarmaya devam edeceğiz." dedi.



AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.



Vatandaşlar etkinlik sırasında davul zurna ekibine eşlik ederek eğlendi.



Etkinliğe, Kaymakam İsmail Koçdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, AK Parti Bozkurt İlçe Başkanı Utku Eren, AK Parti Kastamonu ve Bozkurt teşkilatı, il genel meclisi ve ilçe meclisi üyeleri ile kurum amirleri katıldı.

