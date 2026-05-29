        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da "asırlık bayram pilavı" geleneği yaşatılıyor

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 134 yıldır sürdürülen "asırlık bayram pilavı" etkinliğinde katılımcılara 130 kazan etli pilav ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2026 - 17:11 Güncelleme:
        Kurban Bayramı dolayısıyla Bozkurt Meydanı'nda düzenlenen programda, 1250 kilogram pirinç ve 650 kilogram et kullanılarak 130 kazanda yapılan etli pilav, belediye personeli tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

        Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik yaklaşık 3 saat sürdü.

        Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, burada yaptığı konuşmada, ilçe sakinlerinin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, "Geçmişten bugüne kadar atalarımızdan bize miras kalan geleneksel pilav şölenimize hoş geldiniz. Gelecek nesillere bu geleneğimizi aktarmaya devam edeceğiz." dedi.

        AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Vatandaşlar etkinlik sırasında davul zurna ekibine eşlik ederek eğlendi.

        Etkinliğe, Kaymakam İsmail Koçdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, AK Parti Bozkurt İlçe Başkanı Utku Eren, AK Parti Kastamonu ve Bozkurt teşkilatı, il genel meclisi ve ilçe meclisi üyeleri ile kurum amirleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karadeniz'de bir Türk gemisi saldırıya uğradı
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da cuma namazının ardından açıklamalar
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Çocuklarını sevgilisiyle tanıştırdı
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Aşıklar Göcek'te
