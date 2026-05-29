        Kastamonu'da uçuruma devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kastamonu'da uçuruma devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Giriş: 29.05.2026 - 01:16 Güncelleme:
        Emirhan Şahin yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, İnebolu-Kastamonu kara yolunun Soluğan mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metrelik uçuruma devrildi.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler araçta bulunan M.D. (20), ablası M.B.D. (21) ve kardeşi B.D'yi (13) yaralı olarak kurtararak hastaneye götürdü. Araç sürücüsü Emirhan Şahin'in ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Emirhan Şahin'in cenazesi İnebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Emirhan Şahin'in kazada yaralanan M.D. ile nişanlandığı ve Kurban Bayramı için İnebolu'ya geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran füzeleri ateşledi
