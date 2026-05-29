Kastamonu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı köylerde su taşkınları yaşandı.
İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Donalar köyünde sel meydana geldi.
Vatandaşlar traktörleriyle suyun yönünü değiştirerek evlerinin ve ahırlarının zarar görmesini engelledi.
Köyde, tarlalar sel suları altında kaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak aralıklarla hafta sonu da devam edecek.
