Kastamonu'nun batısında fırtına bekleniyor
Kastamonu Valiliği, şehrin batısı için fırtına uyarısı yaptı.
Kastamonu Valiliği, şehrin batısı için fırtına uyarısı yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün analiz ve tahminlerine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, batıda rüzgarın 17 Nisan Cuma günü doğu ve kuzeydoğudan eserek saatteki hızının 75 kilometreye ulaşacağı ve fırtına şekilde eseceği belirtildi.
Açıklamada, gece saatlerinde etkisini kaybedeceği ifade edilen fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
