        Minderin görünmeyen kahramanları sağlık ekibi

        ÖZGÜR ALANTOR - Serbest Güreş A Milli Takımı ile 23 Yaş Altı Güreş Milli Takımı'nın Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanmasında antrenörlerinin yanı sıra doktor, masör, diyetisyen ve fizyoterapistler de özveriyle görev yapıyor.

        Giriş: 15.04.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Serbest Güreş A Milli Takımı, 20-26 Nisan tarihlerinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleştirilecek Büyükler Avrupa Şampiyonası, 23 Yaş Altı Güreş Milli Takımı da ekim ayında ABD'de yapılacak 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

        Sporcuların her türlü sağlık sorunu ve beslenme düzenlemesinde doktor Sait Greev, diyetisyen İslam Şimşek, masörler Osman Köse ve Mehmet Kırbıyık ile fizyoterapist Süleyman Akkaya görev alıyor.

        Milli takımın diyetisyeni İslam Şimşek, AA muhabirine, teknik direktörleri, antrenörler, doktor, masör ve fizyoterapistle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

        Türkiye'de güreşin son derece başarılı olduğunu dile getiren Şimşek, "Büyük bir federasyonla çalışıyoruz. Bu destek için federasyon başkanımız Taha Akgül'e de teşekkür etmek istiyorum." dedi.

        Şimşek, beslenme uzmanı olarak sporcuların performansını en üst düzeye çıkarabilmek için gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "Antrenman performansını koruyabilmek ve toparlanma sürecini en hızlı şekilde yürütebilmek için makro ve mikro besin ögeleriyle desteklemeye çalışıyoruz. Karbonhidrat, protein ve yağın yanı sıra vitamin ve minerallerle sporcularımızı desteklemeye çalışıyoruz. Antrenman öncesi, antrenman arası ve sonrasında hazırladığımız içeceklerle sporcularımızın beslenmesini en iyi şekilde desteklemeye çalışıyoruz." diye konuştu.


        Sporcuların kilo kontrolünün önem taşıdığına işaret eden Şimşek, "Kilolarını ayarlamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Boks, bir sıklet sporudur. Bu nedenle kiloyu ayarlarken sporcularımızın performansını düşürmeden en iyi şekilde maçlara hazırlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Masör Osman Köse ise sporcuların hem antrenman hem de maç sırasında sakatlanmaması için uğraş verdiklerine dikkati çekerek, "Sporcuların antrenman öncesi ısınmasını, sonrasında açma germe ve masajını yapıyoruz. Doktorumuz ve fizyoterapistimiz dahilinde sakatlık durumunda sporculara buz uygulaması yapıyoruz. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Sporcularımızı en iyi şekilde hazırlıyoruz." açıklamasını yaptı.




        - "Onlar bizim görünmeyen, gizli kahramanlarımız"

        Serbest Güreş A Milli Takımı Teknik Direktörü Soner Demirtaş ise Türkiye'ye yeni başarılar getirmek için mücadele ettiklerini söyledi.

        Güreşin sadece minderden ibaret olmadığının altını çizen Demirtaş, "Bizleri izleyenler sadece mindere çıkan sporcuları ve hocaları görüyor, 6 dakikayı izliyor ama bunun öncesi, hazırlık dönemi var. Antrenman, beslenme, sağlık süreci var." değerlendirmesinde bulundu.

        Masörler, fizyoterapist, doktor ve diyetisyenin minderde başarı elde edilmesi için her zaman yanlarında olduğunu anlatan Demirtaş, şunları kaydetti:

        "Sporcuların beslenmesinden kilo ayarlanmasına, sağlığından ilk yardımına kadar her anlamda yanımızdalar. Onlar bizim görünmeyen, gizli kahramanlarımız. Maçlarda sadece sporcu ve antrenörlerimizi görüyor bizi destekleyenler ama onlar da hep bizimle. Onlar dünya ve Avrupa şampiyonaları, Türkiye şampiyonaları ve tüm turnuvalarda bizim yanımızda. Çok büyük emekleri var. Biz bir ekibiz. Bu ekipte sadece antrenör, teknik direktör ve sporcu yok. Doktor, diyetisyen, masör ve fizyoterapistiyle hepimiz ekibiz. Türk Milli Takımı'nın başarısı için hep birlikte çalışıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        Trump destekçileri içinde savaş çatlağı
        Trump destekçileri içinde savaş çatlağı
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        14 yaşında Çağla menenjitten öldü!
        14 yaşında Çağla menenjitten öldü!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        1.67 milyar Euro'luk imza
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!
        ABD’den Türkiye’ye tarihi iade!
        ABD’den Türkiye’ye tarihi iade!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        İstanbul'da kurşunlu haraç terörü! 15 milyon lira istediler!
        İstanbul'da kurşunlu haraç terörü! 15 milyon lira istediler!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Katil kocaya ağırlaştırılmış müebbet istemi!
        Katil kocaya ağırlaştırılmış müebbet istemi!
        Scooterlerde yeni dönem başlıyor
        Scooterlerde yeni dönem başlıyor
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        65 yaştan önce emekli olamayacaklar
        65 yaştan önce emekli olamayacaklar
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi
        Cazibe merkezi küçük kapsül oteller
        Cazibe merkezi küçük kapsül oteller

        Benzer Haberler

        Mutfakta çıkan yangın evi küle çeviriyordu
        Mutfakta çıkan yangın evi küle çeviriyordu
        Kastamonu'da 4 kişinin yaralandığı iki ayrı trafik kazası anı güvenlik kame...
        Kastamonu'da 4 kişinin yaralandığı iki ayrı trafik kazası anı güvenlik kame...
        Kıbrıs gazisi Kızıl'ın cenazesi Kastamonu'da toprağa verildi
        Kıbrıs gazisi Kızıl'ın cenazesi Kastamonu'da toprağa verildi
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı
        Kastamonu'daki 2 kaza kamerada: 4 yaralı
        Kastamonu'daki 2 kaza kamerada: 4 yaralı
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı