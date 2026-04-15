Minderin görünmeyen kahramanları sağlık ekibi

ÖZGÜR ALANTOR - Serbest Güreş A Milli Takımı ile 23 Yaş Altı Güreş Milli Takımı'nın Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanmasında antrenörlerinin yanı sıra doktor, masör, diyetisyen ve fizyoterapistler de özveriyle görev yapıyor.



Serbest Güreş A Milli Takımı, 20-26 Nisan tarihlerinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleştirilecek Büyükler Avrupa Şampiyonası, 23 Yaş Altı Güreş Milli Takımı da ekim ayında ABD'de yapılacak 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.



Sporcuların her türlü sağlık sorunu ve beslenme düzenlemesinde doktor Sait Greev, diyetisyen İslam Şimşek, masörler Osman Köse ve Mehmet Kırbıyık ile fizyoterapist Süleyman Akkaya görev alıyor.



Milli takımın diyetisyeni İslam Şimşek, AA muhabirine, teknik direktörleri, antrenörler, doktor, masör ve fizyoterapistle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.



Türkiye'de güreşin son derece başarılı olduğunu dile getiren Şimşek, "Büyük bir federasyonla çalışıyoruz. Bu destek için federasyon başkanımız Taha Akgül'e de teşekkür etmek istiyorum." dedi.



Şimşek, beslenme uzmanı olarak sporcuların performansını en üst düzeye çıkarabilmek için gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "Antrenman performansını koruyabilmek ve toparlanma sürecini en hızlı şekilde yürütebilmek için makro ve mikro besin ögeleriyle desteklemeye çalışıyoruz. Karbonhidrat, protein ve yağın yanı sıra vitamin ve minerallerle sporcularımızı desteklemeye çalışıyoruz. Antrenman öncesi, antrenman arası ve sonrasında hazırladığımız içeceklerle sporcularımızın beslenmesini en iyi şekilde desteklemeye çalışıyoruz." diye konuştu.





Sporcuların kilo kontrolünün önem taşıdığına işaret eden Şimşek, "Kilolarını ayarlamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Boks, bir sıklet sporudur. Bu nedenle kiloyu ayarlarken sporcularımızın performansını düşürmeden en iyi şekilde maçlara hazırlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Masör Osman Köse ise sporcuların hem antrenman hem de maç sırasında sakatlanmaması için uğraş verdiklerine dikkati çekerek, "Sporcuların antrenman öncesi ısınmasını, sonrasında açma germe ve masajını yapıyoruz. Doktorumuz ve fizyoterapistimiz dahilinde sakatlık durumunda sporculara buz uygulaması yapıyoruz. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Sporcularımızı en iyi şekilde hazırlıyoruz." açıklamasını yaptı.









- "Onlar bizim görünmeyen, gizli kahramanlarımız"



Serbest Güreş A Milli Takımı Teknik Direktörü Soner Demirtaş ise Türkiye'ye yeni başarılar getirmek için mücadele ettiklerini söyledi.



Güreşin sadece minderden ibaret olmadığının altını çizen Demirtaş, "Bizleri izleyenler sadece mindere çıkan sporcuları ve hocaları görüyor, 6 dakikayı izliyor ama bunun öncesi, hazırlık dönemi var. Antrenman, beslenme, sağlık süreci var." değerlendirmesinde bulundu.



Masörler, fizyoterapist, doktor ve diyetisyenin minderde başarı elde edilmesi için her zaman yanlarında olduğunu anlatan Demirtaş, şunları kaydetti:



"Sporcuların beslenmesinden kilo ayarlanmasına, sağlığından ilk yardımına kadar her anlamda yanımızdalar. Onlar bizim görünmeyen, gizli kahramanlarımız. Maçlarda sadece sporcu ve antrenörlerimizi görüyor bizi destekleyenler ama onlar da hep bizimle. Onlar dünya ve Avrupa şampiyonaları, Türkiye şampiyonaları ve tüm turnuvalarda bizim yanımızda. Çok büyük emekleri var. Biz bir ekibiz. Bu ekipte sadece antrenör, teknik direktör ve sporcu yok. Doktor, diyetisyen, masör ve fizyoterapistiyle hepimiz ekibiz. Türk Milli Takımı'nın başarısı için hep birlikte çalışıyoruz."

