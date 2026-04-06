Şehit Ali Topkaraoğlu, Tosya'da kabri başında anıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde şehit Ali Topkaraoğlu kabri başında dualarla anıldı. Mardin'de 1969 yılında şehit olan Ali Topkaraoğlu için Tosya Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte bulunan kabri başında anma programı düzenlendi. Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Anma programına şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Tosya Kaymakamı Timur Büyükçe, Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükacar, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Mutlu Cenkış, Tosya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.