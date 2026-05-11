        Kastamonu Haberleri Taşköprü'de Süt Toplama Merkezi hizmete açıldı

        Taşköprü Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Ağcıkişi Mahallesi Sulama Kooperatifi Süt Toplama Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 16:56 Güncelleme:
        Açılışta konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, üreticilere destek sağlayacak yatırımların ilçeye değer kattığını belirtti.

        Tarım ve hayvancılığın gelişmesi adına üreticilerin yanında olmaya devam ettiklerini anlatan Arslan, "İlçemize kazandırdığımız Süt Toplama Merkezi'nin mahallemize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        Ayrıca Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçede yürütülen projeler hakkında kısa bilgilendirme yaptı.

        Program, kurdele kesimi ve merkezin gezilmesinin ardından sona erdi.

        Gerçekleştirilen açılış programına, Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Kaymakam Refiki İhsan Akbel, İl Özel İdaresi Meclis Başkanı Doğan Ünlü, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

