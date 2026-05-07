        Kastamonu Haberleri Taşköprü'nün yapay zeka filmi Kore'de gösterilecek

        Taşköprü Belediyesi tarafından hazırlatılan "7 Kemerli Bir Zaman Geçidi: Taşköprü" adlı yapay zeka destekli kısa film, Güney Kore'de düzenlenecek 2026 KaiCON Yapay Zeka Film Festivali'nde gösterilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 14:41 Güncelleme:
        Taşköprü'nün tarihi dokusu, kültürel mirası ve simge değerlerini konu alan film, yerel hafızayı modern anlatım teknikleriyle buluşturarak uluslararası platforma taşınıyor. Tamamı yapay zeka desteğiyle hazırlanan 14 dakikalık yapım, ilçenin geçmişten bugüne uzanan kültürel birikimini sinema diliyle izleyiciye aktarıyor.

        Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, filmin Kore'de gösterilecek olmasının ilçe adına önemli bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Taşköprü'müzün tarihi ve kültürel değerlerinin uluslararası alanda tanıtılması bizler için büyük önem taşıyor. Bu film, ilçemizin dünyaya açılan kültürel kapılarından biri olmuştur.” dedi.

        Yapımcı Zeynep Kahreman da filmin uluslararası alanda izleyiciyle buluşmasının önemli bir eşik olduğunu ifade ederek, Taşköprü'nün hikâyesini farklı coğrafyalara ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

        "7 Kemerli Bir Zaman Geçidi: Taşköprü" adlı kısa film, 16 Mayıs'ta Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenecek festival kapsamında izleyiciyle buluşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

