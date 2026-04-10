Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        "Baharın müjdecisi" leylekler Hürmetçi Sazlığı'ndaki yuvalarına dönmeye başladı

        "Baharın müjdecisi" leylekler, Türkiye'nin dört bir yanından fotoğraf tutkunlarının ziyaret ettiği Erciyes Dağı'nın eteğinde yer alan Hürmetçi Sazlığı'ndaki yuvalarına dönmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 15:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kent sınırlarında yer alan ve 2004 yılında "Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan" olarak tescillenen Hürmetçi Sazlığı'nın her yıl olduğu gibi bu yıl da göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaya başladığı belirtildi.

        Mart ayı sonu itibarıyla uzun göç yolculuklarını tamamlayan leyleklerin bölgeye ulaşarak yuvalarını yeniden kullanmaya ve üreme dönemine hazırlanmaya başladığı ifade edilen açıklamada, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarını kapsayan göç rotası üzerinde bulunan sazlığın sahip olduğu doğal yapı sayesinde çok sayıda kuş türüne güvenli bir yaşam alanı sunmayı sürdürdüğü kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, baharın gelişiyle Hürmetçi Sazlığı'nın yeniden hareketlendiğini belirtti.

        Leyleklerin yuvalarına dönüşünün, doğanın döngüsünü ve bölgenin doğal yaşam bakımından taşıdığı önemi bir kez daha gösterdiğini kaydeden Özdoğan, "Her bahar olduğu gibi bu yıl da Hürmetçi Sazlığı’nda doğa yeniden uyanıyor. Leyleklerin yuvalarına dönüşü, sadece mevsimsel bir değişimi değil, aynı zamanda bu eşsiz ekosistemin sağlıklı şekilde varlığını sürdürdüğünü gösteriyor. Hürmetçi Sazlığı, yılkı atları, kuş çeşitliliği ve doğal güzellikleriyle sadece ilçemizin değil, bölgemizin en kıymetli doğal alanlarından biridir. Bizler de Hacılar Belediyesi olarak bu mirası korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

