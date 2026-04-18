Canlı
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Enerjisini güneşten alan İncesu OSB, yeşil gelecek için günde 4 bin 400 ton su arıtıyor

        ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de İncesu Organize Sanayi Bölgesi (OSB), yeşil dönüşüm yatırımlarını desteklemek amacıyla kurduğu güneş enerjisi santralleri (GES) ve su arıtma tesisiyle çevreye ve ekonomiye katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 11:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İncesu OSB yönetimi tarafından yeşil dönüşüm kapsamında desteklenen projelerle yapılan güneş enerjisi santralleriyle (GES) sanayicinin ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin yüzde 56'sı karşılanıyor.

        Daha çevreci yaklaşımla sanayi üretimine katkı sağlamak isteyen İncesu OSB Yönetim Kurulu, yenilenebilir kaynaklar kapsamında arıtma tesisi kurarak günde 4 bin 400 ton atık suyu da arıtıyor.

        Endüstriyel faaliyetlerin çevresel etkilerinin en aza indirilmesinin yanı sıra doğal kaynakların korunmasının hedeflendiği çalışmalara, sanayiciler de tesislerine kurdukları GES'lerle destek veriyor.

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AA muhabirine, İncesu OSB'nin hem Kayseri hem de Türkiye için önemli bir üretim tesisi olduğunu belirterek, 12 bin 500 metrekare alanda metalden demire, medikalden süngere, seramikten birçok alana kadar üretimin devam ettiğini söyledi.

        İncesu OSB'nin modern bir yapıda ilerlediğini vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

        "Özellikle yeşil dönüşümle ilgili yapılması gereken birçok şey hızla yapıldı. Yenilenebilir enerjiden üretim yapan ender OSB'lerden birisi. Kullandığı elektriğin yüzde 56'sı GES'ten karşılanıyor. Bu çok büyük bir rakam. Hem tasarruf açısından önemli hem yeşil dönüşüm açısından çok kıymetli. GES'lerimizle beraber inanılmaz bir konfor sağladık. 2024'ün sonunda başladığımız yatırımla sisteme 23 milyon kilovatsaat (kWh) elektrik ilave ettik. 96 kilometre yerin altına kablolarla döşenerek bütün elektrik enerjisi yerin altından sağlandı."

        - "Mevzuatların tamamını karşılıyor"

        Vali Çiçek, OSB tarafından kurulan arıtma tesisinin Avrupa Birliği (AB) uyum yasalarıyla uyumlu olduğunu ve yeşil dönüşümü başardığını ifade etti.

        Enerji ve çevreyi koruma anlamında İncesu OSB'nin önemli işlere imza attığına dikkati çeken Çiçek, "Sadece arıtma tesisimizde bir günde 4 bin 400 ton su arıtıyoruz. Hem evsel hem endüstriyel atıklar OSB içerisinde arıtılmakta ve sisteme tekrardan sulama suyu olarak verilmekte. Son model teknolojiyle yapılmış, hem AB'nin hem de Türkiye'nin mevzuatların tamamını karşılıyor. Bu açıdan da çok gururluyuz." diye konuştu.

        Çiçek, İncesu OSB'nin birçok sorunu çözdüğünü ve geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü dile getirerek, üretimin sürekliliğinin sağlanması amacıyla TOKİ tarafından OSB'ye 2 bin konutluk ev yapılacağını ve üretime bu yönde de katkı sağlanacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
