Habertürk
        Erciyes'e 1100 metre uzunluğunda dağ kızağı parkuru yapılacak

        Erciyes Kayak Merkezi'ne yapılacak 1100 metre uzunluğundaki dağ kızağı parkuru için protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 15:01 Güncelleme:
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ve Outdoor Factory arasında Erciyes Dağ Kızağı Parkuru Yapım İşi için protokol imza töreni düzenlendi.

        Başkanlık makamındaki törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Outdoor Factory Yönetici Ortağı Rafet Alpan Yücealpan, İş Geliştirme Bölge Müdürü Zeki Alkan Günaydın ve Operasyonlar Müdürü Ümit Ünal katıldı.

        Büyükkılıç, protokol töreninde, Erciyes Kayak Merkezinin her geçen gün hizmet çeşitliliği ve kalite anlayışıyla adından söz ettirmeye devam ettiğini belirtti.

        Sezonun 18 Aralık'ta başladığını ve nisan sonuna kadar sürmesini beklediklerini aktaran Büyükkılıç, "Allah'a şükürler olsun, 3 milyon 300 bin kişinin ziyaret ettiği bir merkez haline geldik. Şehrimizden, yurt içinden ve dışından, charter seferlerle gelenler dahil olmak üzere büyük bir zenginlik oluştu." ifadelerini kullandı.

        Erciyes'in yalnızca kış turizmiyle sınırlı kalmaması için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Büyükkılıç, şöyle devam etti:

        "Kendisini kanıtlamış firmamız marifetiyle dağ kızağımızı birlikte değerlendireceğiz. Hepimizin keyif alacağı bir ortam oluşturmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. 10 bin hediye bilet veriyoruz. Öğrencilerimizin dağ kızağından faydalanmasını sağlayacağız. Ekim ayının sonlarına doğru hayata geçmesi planlanıyor. Özellikle bayramlarda ve çeşitli etkinliklerde bu biletleri dağıtarak yavrularımızın keyifli bir ortamda yer almasını sağlamış olacağız."

        Yücealpan da Türkiye'nin gözde kayak merkezine dünya standartlarında bir tesis kazandıracaklarını, yaklaşık 1100 metre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun dağ kızağı parkurlarından biri olma özelliğini taşıdığını kaydetti.

        Konuşmaların ardından işbirliği protokolü imzalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!
        Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Babasının izinde
        Babasının izinde
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı

        Benzer Haberler

        Kocasinan'da altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor
        Kocasinan'da altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor
        Mektep Melikgazi öğrencilerinin hazırladığı tiyatro oyunu büyük alkış topla...
        Mektep Melikgazi öğrencilerinin hazırladığı tiyatro oyunu büyük alkış topla...
        Küresel tedarik zincirindeki karmaşaya Kayseri'den dijital ve stratejik yan...
        Küresel tedarik zincirindeki karmaşaya Kayseri'den dijital ve stratejik yan...
        AK Partili Cıngı: "2028 yılına kadar 3 milyondan fazla gencin istihdama kaz...
        AK Partili Cıngı: "2028 yılına kadar 3 milyondan fazla gencin istihdama kaz...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Her sokağa konfor, her mahalleye değişim getiriyoru...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Her sokağa konfor, her mahalleye değişim getiriyoru...
        Gökyüzünün gelecekleri GÖKTİM'de yetişiyor
        Gökyüzünün gelecekleri GÖKTİM'de yetişiyor