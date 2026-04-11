Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:RHGEnertürk Enerji
Hakemler: Ali Yılmaz, Anıl Usta, Samet Çiçek
Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazit, Katongo (Dk. 63 Mane), Semih Güler, Denswil, Brenet, Dorukhan Toköz (Dk. 63 Benes), Bennasser (Dk. 63 Görkem Sağlam), Makarov (Dk. 46 Ramazan Civelek), Furkan Soyalp, Cardoso, Chalov (Dk. 82 Onugkha)
Fenerbahçe: Ederson, Semedo (Dk. 68 Mert Müldür), Skriniar (Dk. 46 Çağlar Söyüncü), Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante (Dk. 75 Fred), Nene (Dk. 71 Oğuz Aydın), Kerem Aktürkoğlu, Talisca, Cherif (Dk. 68 Musaba)
Goller: Dk. 45+1 Kante, Dk. 60 ve 87 Talisca, Dk. 62 Nene (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 25 Oosterwolde, Dk. 33 Ederson, Dk. 35 Fred (yedek kulübesi) (Fenerbahçe), Dk. 32 Makarov, Dk. 47 Bennasser, Dk. 67 Görkem Sağlam (Zecorner Kayserispor)
KAYSERİ
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.