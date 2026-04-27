        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için Kayseri'de fidan dikildi

        Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için Kayseri'de fidan dikildi

        MHP Talas İlçe Başkanlığı, Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin adını yaşatmak için fidanları toprakla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 14:59 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için Kayseri'de fidan dikildi

        MHP Talas İlçe Başkanlığı, Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin adını yaşatmak için fidanları toprakla buluşturdu.


        MHP Talas İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, partililer, "Geleceğe Milli Miras Projesi" kapsamında ağaçlandırma çalışmaları yürütüyor.

        Bu kapsamda, Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler anısına Ali Dağı'na fidan dikimi gerçekleştirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen MHP Talas İlçe Başkanı Kayhan Saraç, dikilen fidanların oldukça anlamlı olduğunu ifade etti.

        Dikilen fidanlarla saldırıda hayatını kaybedenlerin isimlerini yaşatacaklarını belirten Saraç, şunları kaydetti:

        "Bugün burada diktiğimiz fidanlar sadece birer ağaç değil, her biri birer hafıza nişanesidir. Yitirdiğimiz evlatlarımızı ve kıymetli öğretmenimizi geri getiremeyiz ama onların aziz isimlerini Ali Dağı'nın gölgesinde ebediyen yaşatabiliriz. Onlar sustu, artık bu fidanlar onlar için konuşacak, her baharda onlar için yeşerecek. Bu yavrularımızın ve öğretmenimizin hatırası bizim milli mirasımızdır. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        Iğdır'da 2 kişi ölü bulundu!
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        Ayasofya'daki restorasyonda kritik aşama
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        İnsanlık nereye koşuyor?
        İstanbul'u terk ediyorlar
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Motosiklet kulübü başkanı kaza kurbanı!
        "Artık şampiyondur!"
        Su bozulur mu?
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        "Hava kapasitemiz 462 tona yükseldi"
        Yale Üniversitesi’nden tam burs! Hedef Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak

        Çopuroğlu, Kariyer Günleri'nde öğrencilerle buluştu
        Türk Dünyası Spor Müsabakaları başladı
        Başkan Çolakbayrakdar'dan çocuk şenliğine davet
        Alev alan elektrikli otomobile yangın battaniyesiyle müdahale kamerada
        Kooperatif Başkanı Kösedağ: "323 dönümlük bir araziyle ilgili müracaatımızı...
        Kayseri'de apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye ka...