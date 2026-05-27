Kayseri ve çevre illerde Kurban Bayramı namazı kılındı

Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Kırıkkale'deki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı.





Kayseri'de vatandaşlar, bayram namazını kılmak için kentin simgelerinden Camii Kebir başta olmak üzere camileri doldurdu.



Bayram namazını kılan vatandaşlar, yapılan duaya eşlik etti.



Vatandaşlar, namazın ardından bayramlaştı.



- Sivas



Sivas'ta vatandaşlar, bayram namazı için kentteki camilere geldi.



Tarihi camilerde yoğunluk oluştu. Kale Camisi'nde ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı öğrencilerin yöresel kıyafetleriyle namaz kılması dikkati çekti.



Duanın edilmesinin ardından TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve il protokolü, cemaatle bayramlaştı.



- Yozgat



Yozgat'ta vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.



Çapanoğlu Büyük Camisi'nde bayram namazını kılan cemaat, yapılan duaya eşlik etti.



Vatandaşlar, namazın ardından bayramlaştı.



- Kırşehir



Kırşehir'de il protokolü ve vatandaşlar, bayram namazı için kentin simge camilerinden Hoca Ahmet Yesevi Camisi'ne geldi.



Vaazın ardından cemaat saf tutup bayram namazını kıldı, yapılan duaya eşlik etti.



Namazın ardından Vali Murat Sefa Demiryürek ve protokol üyeleri, vatandaşlarla bayramlaştı.



Cami avlusunda cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.



- Nevşehir



Nevşehir'de vatandaşlar, bayram namazını kılmak için camilere geldi.



Nevşehir Hacı Süleyman Köybaşı Külliye Camisi'nde bayram namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, verilen vaazda birlik, beraberlik ve yardımlaşma çağrısı yapıldı.



Camiyi dolduran cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra duaya eşlik etti.



- Niğde



Niğde'de vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.



Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne gelen vatandaşlar, vaaz dinledi.





Bayram namazının ardından cemaat bayramlaştı.



- Kırıkkale



Kırıkkale'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere geldi.



Nur Camisi'nde bayram namazını kılan vatandaşlar, duaya eşlik etti.



Namazın ardından Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim ve Belediye Başkanı Ahmet Önal vatandaşlarla bayramlaştı.



Cami avlusunda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

