Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri ve çevre illerde Kurban Bayramı namazı kılındı

        Kayseri ve çevre illerde Kurban Bayramı namazı kılındı

        Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Kırıkkale'deki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2026 - 07:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri ve çevre illerde Kurban Bayramı namazı kılındı

        Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Kırıkkale'deki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı.


        Kayseri'de vatandaşlar, bayram namazını kılmak için kentin simgelerinden Camii Kebir başta olmak üzere camileri doldurdu.

        Bayram namazını kılan vatandaşlar, yapılan duaya eşlik etti.

        Vatandaşlar, namazın ardından bayramlaştı.

        - Sivas

        Sivas'ta vatandaşlar, bayram namazı için kentteki camilere geldi.

        Tarihi camilerde yoğunluk oluştu. Kale Camisi'nde ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı öğrencilerin yöresel kıyafetleriyle namaz kılması dikkati çekti.

        Duanın edilmesinin ardından TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve il protokolü, cemaatle bayramlaştı.

        - Yozgat

        Yozgat'ta vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.

        Çapanoğlu Büyük Camisi'nde bayram namazını kılan cemaat, yapılan duaya eşlik etti.

        Vatandaşlar, namazın ardından bayramlaştı.

        - Kırşehir

        Kırşehir'de il protokolü ve vatandaşlar, bayram namazı için kentin simge camilerinden Hoca Ahmet Yesevi Camisi'ne geldi.

        Vaazın ardından cemaat saf tutup bayram namazını kıldı, yapılan duaya eşlik etti.

        Namazın ardından Vali Murat Sefa Demiryürek ve protokol üyeleri, vatandaşlarla bayramlaştı.

        Cami avlusunda cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        - Nevşehir

        Nevşehir'de vatandaşlar, bayram namazını kılmak için camilere geldi.

        Nevşehir Hacı Süleyman Köybaşı Külliye Camisi'nde bayram namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, verilen vaazda birlik, beraberlik ve yardımlaşma çağrısı yapıldı.

        Camiyi dolduran cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra duaya eşlik etti.

        - Niğde

        Niğde'de vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.

        Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne gelen vatandaşlar, vaaz dinledi.


        Bayram namazının ardından cemaat bayramlaştı.

        - Kırıkkale

        Kırıkkale'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere geldi.

        Nur Camisi'nde bayram namazını kılan vatandaşlar, duaya eşlik etti.

        Namazın ardından Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim ve Belediye Başkanı Ahmet Önal vatandaşlarla bayramlaştı.

        Cami avlusunda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kurban Bayramı paylaşımı
        Kurban Bayramı paylaşımı
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        3 bölgede sağanak! Sıcaklıklar artıyor
        3 bölgede sağanak! Sıcaklıklar artıyor
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye 'Özgür Özel' başvurusu
        Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye 'Özgür Özel' başvurusu
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e resmi teklif!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        35 yıl boyunca tüm haberleri kaydetti
        35 yıl boyunca tüm haberleri kaydetti
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Galatasaray, Anguissa için devrede!
        Galatasaray, Anguissa için devrede!
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Ortalık savaş alanına döndü
        Ortalık savaş alanına döndü
        Heyelanda felaket kıl payı!
        Heyelanda felaket kıl payı!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        İsrail Lübnan'da kara saldırılarını genişletti
        İsrail Lübnan'da kara saldırılarını genişletti

        Benzer Haberler

        Kayseri'de Kurban Bayramı'nda camiler doldu
        Kayseri'de Kurban Bayramı'nda camiler doldu
        Askeri aracın geçişi sırasında şehit olan Murat'ın babası: İçimizde hep bur...
        Askeri aracın geçişi sırasında şehit olan Murat'ın babası: İçimizde hep bur...
        Yahyalı'da hayvan pazarında hareketlilik sürüyor
        Yahyalı'da hayvan pazarında hareketlilik sürüyor
        Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, belediye personeliyle bayramlaşt...
        Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, belediye personeliyle bayramlaşt...
        Hacılar'da bayramlaşma programı düzenlendi
        Hacılar'da bayramlaşma programı düzenlendi
        MHP'de bayramlaşma MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın: "Kongrelerim...
        MHP'de bayramlaşma MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın: "Kongrelerim...