Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de 1. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi düzenlendi

        Kayseri'de 1. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi düzenlendi

        Kayseri'de Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Diş Hekimliği Fakültesince, 1. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 14:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 1. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi düzenlendi

        Kayseri'de Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Diş Hekimliği Fakültesince, 1. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi düzenlendi.

        Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Genel Başkanı Fatih Güler, Süleyman Çetinsaya Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programın açılışında, yaptıkları hesaplamalara göre 2035 yılında 120 bin civarında diş hekiminin olacağını söyledi.

        Yaşlı nüfus tarafından sağlık talebinde artış yaşanacağını ve buna bağlı iş yükünün de artacağını belirten Güler, "Bu sayıdan nasıl çıkarız, yarına nasıl umutla bakabiliriz? İşte bu kongrelerle, eğitimlerle ve seminerlerle nitelikli ve yetkin diş hekimi sayısını artırarak çıkabiliriz. Bu konuda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, sürekli görüşmeler halindeyiz. Kurumlarla çatışan değil uzlaşıp çözüm yolları arıyoruz." dedi.

        Güler, meslek örgütü olarak yurt dışında da Türkiye'yi temsil ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Ülkemizin değerini ve kimliğini ortaya koyarak bu gibi platformlarda mesleğimizi daha ileriye ve muasır medeniyetler seviyesine götürmeye çalışıyoruz. Dünyada hiçbir diş hekimliği camiası, Türkiye'deki kadar dinamik bir yapıya sahip değil. Sayımızın artmasının getirdiği sorunlar var ama bu, bize müthiş bir dinamizm katıyor. Bu dinamizm bizi yukarıları taşıyor. Zor koşullardan geçiyoruz, çok ciddi atama ve istihdam problemleri var. Bunlara da çok emek harcıyoruz. Hep beraber çalışıyoruz ama bu dinamizmle de bu sorunları aşacağımıza inanıyorum."

        Açılışta Diş Hekimliği Dekanları Konseyi (DDK) Başkanı Prof. Dr. Zeynep Yeşil, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derviş Yılmaz, Kongre Eş Başkanları Dr. Öğretim Üyeleri Kübra Pedük ile Eda Büyüknalbant ve eski AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından oturumlarla devam eden kongrede diş hekimliği alanındaki güncel bilimsel gelişmeler ile klinik uygulamalar ele alındı.

        Sektörel stant alanlarının yer aldığı, uygulamalı workshop, sözlü bildiri ve poster sunumları ile 3 gün sürecek kongreye çok sayıda diş hekimi, akademisyen ve öğrenci katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        Prof. Dr. Azap'tan Hantavirüs açıklaması: Pandemi riski söz konusu değil
        Prof. Dr. Azap'tan Hantavirüs açıklaması: Pandemi riski söz konusu değil
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Otobüs durağında tacizciyi kayda aldı!
        Otobüs durağında tacizciyi kayda aldı!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Hiranur davasında karar çıktı! 1 müebbet, 2 tahliye!
        Hiranur davasında karar çıktı! 1 müebbet, 2 tahliye!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemenin detayları
        Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemenin detayları
        Yok olarak var olmayı seçti
        Yok olarak var olmayı seçti
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!

        Benzer Haberler

        Mazbatayı alan Odakır: "Hizmetlerimizle konuşulmaya devam edeceğiz"
        Mazbatayı alan Odakır: "Hizmetlerimizle konuşulmaya devam edeceğiz"
        Kayserililerin uzay merakı Hıdırellez Gök Gözlemevi'nde 16 bin kişi gökyüzü...
        Kayserililerin uzay merakı Hıdırellez Gök Gözlemevi'nde 16 bin kişi gökyüzü...
        HAGİAD Başkanı Erkan: "Bir toplumun gücü, annenin dokunduğu ailede başlar"
        HAGİAD Başkanı Erkan: "Bir toplumun gücü, annenin dokunduğu ailede başlar"
        Talas Menekşe Siteleri'nde mutlu sona bir adım
        Talas Menekşe Siteleri'nde mutlu sona bir adım
        Başkan Çolakbayrakdar: "Örnek bir mahalle kuruyoruz"
        Başkan Çolakbayrakdar: "Örnek bir mahalle kuruyoruz"
        KTO Başkanı Gülsoy: Toplumun ilk öğretmeni ve güç kaynağı annelerimizdir"
        KTO Başkanı Gülsoy: Toplumun ilk öğretmeni ve güç kaynağı annelerimizdir"