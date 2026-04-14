Kayseri'de 158 paket bandrolsüz sigara ile 300 paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi
Kayseri'de iki tırda yapılan aramada, 158 paket bandrolsüz sigara ile 300 paket elektronik sigara kartuşu bulundu.
Kayseri'de iki tırda yapılan aramada, 158 paket bandrolsüz sigara ile 300 paket elektronik sigara kartuşu bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kayseri-Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi'nde yol kontrolü yapıldı.
Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu için durdurulan iki ayrı tırda, çay ve tütün tespit köpeğiyle yapılan aramada, 158 paket bandrolsüz sigara ile 300 paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.
Tır sürücüleri gözaltına alındı.
