        Kayseri'de üniversite öğrencisi eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

        Kayseri'de üniversite öğrencisi eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

        Kayseri'de üniversite öğrencisi 3 çocuk annesi Meliha Keskin'i pompalı tüfekle öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 20:01 Güncelleme:
        Kayseri'de üniversite öğrencisi eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

        Kayseri'de üniversite öğrencisi 3 çocuk annesi Meliha Keskin'i pompalı tüfekle öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

        Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Ferhat K, maktul Keskin'in yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporun geldiğini belirtti.

        Sanık Ferhat K, savunmasında, olay günü ruh sağlığının yerinde olmadığını, maktulün yakınlarının yalan söylediğini öne sürdü.

        Olaydan önce maktulün yakınlarının kendisini tehdit ettiğini öne süren sanık, maktul yakınlarının babasının mal varlığına el koyduğunu savundu.

        Adli Tıp Kurumundan tekrar rapor aldırılması talebinde bulunan sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

        Tanık F.E. de sanığı tanıdığını ve sanığın hasta çocuğu için kendisine yardım ettiğini ileri sürdü.

        Maktulü tanımadığını ve hiç görüşmediğini ifade eden F.E, olay günü sanığın kendisine mesaj attığını anlattı.

        Mahkeme başkanının, sanığın olayın ardından maktulün videosunu çekip, kendisine gönderip göndermediğine ilişkin sorusu üzerine F.E, "Video gönderdi. Görüntüde arkası dönük birisi vardı, yüzü görünmüyordu. Daha sonra Ferhat K, 'Ben çocuklarımın annesini vurdum. Hakkınızı helal edin, ben bittim.' diyordu." ifadelerini kullandı.

        F.E, videoyu görünce şoka uğradığını, olayın bu kadar ciddi olduğunu bilmediğini iddia etti.

        - "Meliha abla bağırarak kaçmaya çalıştı"

        Tanık olarak dinlenen maktulün 4 yıllık sınıf arkadaşı F.B.C. de olay günü derse geç kalan maktulün okula taksiyle geldiğini söyledi.

        Dersi bitince maktulle birlikte yemek için kantine gittiklerini belirten F.B.C, "Meliha abla ile kantinde beraberdik. Sanığın tüfekle geldiğini gördüm. Meliha abla bağırarak kaçmaya çalıştı. Kantinden yardım istedim, ambulansı aradım. Sanık hala Meliha ablanın başında bekliyordu. Beni dışarı çıkarmadılar." dedi.

        Müşteki baba İsmail Keskin de adalete güvendiğini ifade ederek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanık Ferhat K'nin "tasarlayarak boşandığı eş olan kadını kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        Sanık avukatının esasa ilişkin savunma yapmak için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, Ferhat K'nin tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

        Öte yandan duruşmanın ardından taraflar arasında çıkan tartışma, polislerin araya girmesiyle sonlandırıldı.

        - Olay

        Kayseri'de eğitim gördüğü Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi önünde, 23 Ekim 2025'te boşandığı eşi Ferhat K. (43) tarafından pompalı tüfekle vurulan Meliha Keskin, kaldırıldığı ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamış, otomobiliyle kaçmaya çalışırken trafik polislerince yakalanan zanlı tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

