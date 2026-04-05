        Kayseri'de avukatlar kendi günlerini konser vererek kutladı

        Kayseri'de avukatlar, kendi kurdukları koro ile 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla meslektaşlarına konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 20:53 Güncelleme:
        Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen 100. Yıl Konseri'nde, avukatlardan oluşan koro ve konuk sanatçı Çiğdem Gürdal sahne aldı.

        Konserde konuşma yapan Vali Gökmen Çiçek, avukatların bir haksızlığı gidermek için gece gündüz çalıştığını dile getirdi.

        Düzenlenen programdan dolayı emeği geçenlere teşekkür eden Çiçek, "Sadece dosyalarla değil, müzikle, sanatla bizleri bir araya getiriyorsunuz. Bunu çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Bizde terapi olmak için aranızdayız. Muhteşemsiniz." dedi.

        Kayseri Baro Başkanı Murat Tolga Özsoy da Kayseri Barosu olarak avukatların, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda birlikte üretmesini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

        Sanatın toplumları bir araya getirdiğini ve ortak değerlerde buluşturduğunu belirten Özsoy, şunları kaydetti:

        "Hukukun savunucusu olan bizler adaletin tesisi için sözle kalemle ve vicdanla mücadele eden bir mesleğin mensuplarıyız. Ancak biliyoruz ki insanı güçlü kılan yalnızca aklı değil aynı zamanda ruhudur, duygusudur, sanata olan yakınlığıdır. Bu akşam sahnede göreceğiniz koro yalnızca bir müzik topluluğu değil, aynı zamanda mesleğimizin dayanışmasını, birliğini ve ortak ruhunu temsil eden meslektaşlarımızla buluşmaktadır. Cübbelerini çıkarıp, notaların içinde buluşan avukatlarımız bize hukukun sadece bir mücadele alanı değil, aynı zamanda bir kültür ve zarafet meselesi olduğunu hatırlatıyor."


        Avukatların konserde seslendirdiği "Duydum ki unutmuşsun", "Çamlar arasında süzülürken mehtap" ve "İnleyen nağmeler" gibi parçalara meslektaşları da eşlik etti.

        Programda, sanatçı Çiğdem Gürdal da sevilen parçaları seslendirdi.

        Konsere, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, avukatlar ve protokol ile davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

