Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de bayramda ücretsiz binilen tramvayla 141 bin vatandaş seyahat etti

        Kayseri'de bayramda ücretsiz binilen tramvayla 141 bin vatandaş seyahat etti

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Ulaşım AŞ tarafından Kurban Bayramı boyunca ücretsiz hizmet veren raylı sistem aracı tramvayla yaklaşık 141 bin vatandaş seyahat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 12:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de bayramda ücretsiz binilen tramvayla 141 bin vatandaş seyahat etti

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Ulaşım AŞ tarafından Kurban Bayramı boyunca ücretsiz hizmet veren raylı sistem aracı tramvayla yaklaşık 141 bin vatandaş seyahat etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların şehir içi ulaşımını kolaylaştıracak raylı sistem aracı tramvay, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatı doğrultusunda bayram süresince ücretsiz hizmet verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, uygulamayla vatandaşların ücretsiz bir şekilde seyahat ettiğini belirtti.

        Emeği geçen herkese teşekkür ettiğini ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Birliğin, beraberliğin, paylaşmanın, dayanışma ve kardeşliğin pekiştiği müstesna günlerden biri olan Kurban Bayramı'nda, belediye olarak bu birlik ve beraberliğin pekişmesine katkı sunmaya çalıştık. Vatandaşlarımız bayram süresinde tramvaylarımızdan ücretsiz bir şekilde faydalandı. Ulaşım hizmetlerinin yanı sıra zabıta denetimleri, mezarlık hizmetleri ve altyapı çalışmaları da kesintisiz şekilde sürdürüldü. Vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmesi için ekiplerimiz tam kadro görev yaptı. Bayram boyunca mesai yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        4 cana sebep olan sürücü hakkında iddianame! 3 kat hız detayı!
        4 cana sebep olan sürücü hakkında iddianame! 3 kat hız detayı!
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        Tokluk hissi yok! 5 yaşında 90 kiloydu
        Tokluk hissi yok! 5 yaşında 90 kiloydu
        Arsenal'in final kabusu!
        Arsenal'in final kabusu!
        Netanyahu'dan Beyrut'a saldırı talimatı
        Netanyahu'dan Beyrut'a saldırı talimatı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        Trump: İran gerçekten anlaşma yapmak istiyor
        Trump: İran gerçekten anlaşma yapmak istiyor
        Gayrimenkulde bayram molası
        Gayrimenkulde bayram molası
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Evlendiler
        Evlendiler
        Ağabey kardeşi silahla taradı... Bir aileye kanlı pusu!
        Ağabey kardeşi silahla taradı... Bir aileye kanlı pusu!
        Dünyanın en nadir hastalığı!
        Dünyanın en nadir hastalığı!
        Bir aileden geriye sadece çocuk kaldı!
        Bir aileden geriye sadece çocuk kaldı!
        İstanbul konserine tepki yağdı
        İstanbul konserine tepki yağdı

        Benzer Haberler

        Başkan Çolakbayrakdar: "Hemşehrilerimizin mutluluğu için 7/24 çalışmaya dev...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Hemşehrilerimizin mutluluğu için 7/24 çalışmaya dev...
        Prag'da Kayseri rüzgârı
        Prag'da Kayseri rüzgârı
        Melikgazi Muaythai Şampiyonası Kayseri'de başlıyor
        Melikgazi Muaythai Şampiyonası Kayseri'de başlıyor
        Kayseri'de Bilişim Akademisi'nin eğitim dönemi sona erdi
        Kayseri'de Bilişim Akademisi'nin eğitim dönemi sona erdi
        Kayseri'de Anadolu Harikalar Diyarı'nı 3 günde 65 bin kişi ziyaret etti
        Kayseri'de Anadolu Harikalar Diyarı'nı 3 günde 65 bin kişi ziyaret etti
        Başkan Yalçın'dan bayramın kahramanlarına teşekkür
        Başkan Yalçın'dan bayramın kahramanlarına teşekkür