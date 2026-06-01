Kayseri'de Anadolu Harikalar Diyarı'nı 3 günde 65 bin kişi ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Anadolu Harikalar Diyarı, 3 günde 65 bin ziyaretçiyi ağıladı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 153 türden yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yapan alan bayramda ilgi gördü.





Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla Kurban Bayramı'nın 2, 3 ve 4'üncü günlerinde ücretsiz olarak açılan alanı 65 bin kişi ziyaret etti.





Gerekli aşı uygulamaları ve hayvan sağlığıyla ilgili koruyucu uygulamaların veteriner hekimler tarafından yapıldığı alanda, çocuklar bazı hayvanları ilk defa yakından görme fırsatı buldu.



