Kayseri'de Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nı 9 günde 220 bin kişi ziyaret etti

Kayseri'nin Talas ilçesindeki Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 220 bin ziyaretçiyi ağırladı.



Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bayram tatili boyunca ailelerin tercih ettiği alan, bölgenin en yoğun sosyal yaşam merkezlerinden biri haline geldi.



Sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelen vatandaşlar, gölet manzarası eşliğinde hem dinlenme hem de piknik yapma fırsatı buldu.



Gölet çevresindeki oyun alanlarında vakit geçiren minikler ise özellikle iskele bölümündeki su fıskiyesi altında keyifli vakit geçirdi.



Mesire alanı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 220 bin ziyaretçiyi ağırladı.



