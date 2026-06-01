Kayseri'de Bilişim Akademisi'nin eğitim dönemi sona erdi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilişim Akademisi'nin eğitim dönemi tamamlandı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilişim Akademisi'nin eğitim dönemi tamamlandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilim ve Toplum Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren akademi, teknolojiye ilgi duyan gençleri geleceğin dijital dünyasına hazırlamaya devam ediyor.
Bu kapsamda geleceğin yazılımcılarını, teknoloji üreticilerini ve dijital dünyanın nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen akademide, dönem sona erdi.
Eğitim sürecinde öğrenciler, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla da kendilerini geliştirme fırsatı bulurken, proje üretme kültürü, analitik düşünme becerisi ve teknoloji odaklı çözüm geliştirme yetkinlikleri kazandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.