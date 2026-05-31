Kayseri'de baraj gölüne düşerek kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde, viyadükten baraj gölüne düşerek kaybolan kişinin cesedi bulundu. Botlarla baraj gölünün yüzeyinde ve su altında arama yapan ekipler, 29 yaşındaki Hüseyin Göker'in cesedini, suya düştüğü yerden yaklaşık 700 metre uzaklıkta buldu. Göker'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Göker'in, dün Yaşar Karayel Viyadüğü'nden Yamula Baraj Gölü'ne düştüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına jandarma, polis, AFAD, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, UMKE, Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Merkezi ve İHH'den toplam 65 kişilik ekip katılmıştı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.