        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de baraj gölüne düşerek kaybolan kişiyi arama çalışması başlatıldı

        Kayseri'nin Felahiye ilçesinde viyadükten baraj gölüne düşerek kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Giriş: 30.05.2026 - 14:49 Güncelleme:
        Alınan bilgiye göre, 29 yaşındaki H.G, Yaşar Karayel Viyadüğü'nden henüz belirlenemeyen nedenle Yamula Baraj Gölü'ne düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis, AFAD, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, UMKE, Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Merkezi ve İHH'den toplam 50 kişilik ekip sevk edildi.

        Ekipler 3 bot yardımıyla baraj gölünün yüzeyinde, balık adamlar ise su altında arama çalışmalarını sürdürüyor.

        Baraj gölünde kaybolan H.G'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

