Kayseri'de kendisiyle evlenmeyen kişiyi silahla yaralayan kadına 14 yıl 2 ay hapis

Kayseri'de bir kişiyi kendisiyle evlenmediği gerekçesiyle tabancayla yaraladığı iddiasıyla yargılanan kadın 14 yıl 2 ay hapse çarptırıldı.



Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Sermiye S. (51) ile taraf avukatları hazır bulundu.



Esasa ilişkin son görüşünü sunan cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, müşteki F.A'nın kendisini kandırdığını öne sürdü.



F.A'nın, görüntülerini çekerek internete yüklediğini iddia eden sanık, beraat ve tahliye talebinde bulundu.





Müşteki F.A'nın avukatı Alihan Esmer ise şikayetlerinin devam ettiğini ifade ederek, sanığın cezalandırılmasını istedi.





Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Sermiye S'ye "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl, "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan ise 4 yıl 2 ay hapis verdi.





Sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmedildi.

