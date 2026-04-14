Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kayseri Haberleri Kayseri'de kendisiyle evlenmeyen kişiyi silahla yaralayan kadına 14 yıl 2 ay hapis

        Kayseri'de kendisiyle evlenmeyen kişiyi silahla yaralayan kadına 14 yıl 2 ay hapis

        Kayseri'de bir kişiyi kendisiyle evlenmediği gerekçesiyle tabancayla yaraladığı iddiasıyla yargılanan kadın 14 yıl 2 ay hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 13:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Sermiye S. (51) ile taraf avukatları hazır bulundu.

        Esasa ilişkin son görüşünü sunan cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, müşteki F.A'nın kendisini kandırdığını öne sürdü.

        F.A'nın, görüntülerini çekerek internete yüklediğini iddia eden sanık, beraat ve tahliye talebinde bulundu.


        Müşteki F.A'nın avukatı Alihan Esmer ise şikayetlerinin devam ettiğini ifade ederek, sanığın cezalandırılmasını istedi.


        Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Sermiye S'ye "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl, "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan ise 4 yıl 2 ay hapis verdi.


        Sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

