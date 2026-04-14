        Kayseri'de husumetlisini silahla yaralayan sanığa 5 yıl hapis cezası

        Kayseri'de husumetlisini silahla yaralayan sanığa 5 yıl hapis cezası

        Kayseri'de alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada husumetlisini tabancayla yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 12:43 Güncelleme:
        Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, başka suçtan tutuklu sanık M.A. ile avukatları hazır bulundu.

        Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "Başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürmeye teşebbüs" ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık M.A, önceki ifadelerinin tekrar ettiğini ve suçlamaları reddettiğini belirterek beraatini istedi.

        Mahkeme heyeti, sanık M.A'ya "silahlı tehdit" suçundan 2 yıl 11 ay, "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıl 1 ay hapis ve 16 bin 600 lira adli para cezası verdi.

        - Olay

        Merkez Melikgazi ilçesinde 16 Ekim 2025'te, alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada M.A'nın tabancayla ateş ettiği H.H.Ü. yaralanmıştı.

        Olayın ardından yakalanan M.A. hakkında "silahla tehdit" ve "kasten yaralamaya teşebbüs" suçlarından dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

