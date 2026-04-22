        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de uzman çavuşun düğün gecesi ölümüne ilişkin eşinin yargılanmasına başlandı

        Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde uzman çavuşun düğün gecesi ölümüne ilişkin hakkında dava açılan eşi hakim karşısına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 20:58 Güncelleme:
        Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, maktul koca Ümit C'nin eşi tutuksuz sanık M.C, müşteki annesi Döndü, babası Ali, ağabeyi İsmail ve diğer yakınlarıyla taraf avukatları katıldı.

        Sanık M.C. savunmasında, düğün günü evde eşiyle tartıştıklarını, daha sonra banyodayken silah sesi duyduğunu ve kocasını yerde yatar halde gördüğünü iddia etti.

        Eşinin sağlık ekiplerince hastaneye götürüldüğünü anlatan M.C, maktulle 5 yıldır nişanlı olduklarını belirterek, "Eşim sürekli kumar oynuyordu. Kumar yüzünden ailesiyle çok üzerine gittik ve bizi cezalandırmak istedi. Eşim daha önce de intihar etmeye çalışmıştı. Düğün yapacak durumu yoktu, borç içindeydi. Düğünde imitasyon bilezik taktım, o gün üzerinde silah görmedim." dedi.

        Zaman zaman eşiyle yaşadığı tartışmaların ardından ayrılmak istediğini ancak onu sevdiğini anlatan tutuksuz sanık M.C, "Eşime zarar verecek olsam düğün gününü mü seçerdim? İstesem de kocama zarar veremem. Fiziksel olarak gücüm yetmezdi. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum." diye konuştu.

        Bazı maktul yakınları sanığa savunma yaptığı sırada tepki gösterdi.

        Maktulün annesi Döndü C. de sanığın sürekli oğlundan boşanmak istediğini ve farklı bir kişiyle konuştuğunu ileri sürdü.

        Oğlunun intihar edecek bir kişi olmadığını savunan anne, "Oğlum kimsenin gönlünü kırmazdı. Oğlumu tehdit ettiler. Oğlumun kanı gözümün önünden gitmiyor. Sonuna kadar şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

        Müşteki baba Ali C. de sanığın olayı planlı şekilde gerçekleştirdiğini öne sürerek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        Diğer tanıkların dinlenmesinin ardından taraf avukatlarının da beyanları alındı.

        Cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin göz önüne alınarak tutuklanarak yargılanmasını talep etti.

        Sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı uygulayan heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Uzman çavuş Ümit C, 12 Haziran 2025'teki düğünün ardından Mevlana Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunmuş, olayın intihar olduğu değerlendirilmişti.

        Maktul ailesinin olayla ilgili bir televizyon programına katılmasının ardından şikayet üzerine gelin M.C. hakkında "kasten öldürme" iddiasıyla hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        HSK’dan “Sıfır Gecikmeli Yargı” adımı
        Canlı anlatım ve istatistikler
        "ABD'nin kilit füze stokları önemli ölçüde tükendi"
        Almanya'dan yeni askeri strateji
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        Bugün Ne Oldu? 22 Nisan 2026'nın haberleri
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!

        Düğün gecesi şüpheli şekilde ölen uzman çavuşun eşinin yargılanmasına başla...
        Kösedağ: "Kayseri'nin çifte başarısı gurur kaynağımız oldu"
        Kayseri "2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçildi
        Kayseri'de Tertemiz Yarınlar'ın şampiyonu Tomarza Atatürk Ortaokulu oldu
        Rektör Prof. Dr. Altun, koltuğunu Minik Emine Defne'ye devretti
        Başkan Büyükkılıç: "Kayseri 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti oldu"