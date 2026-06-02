Kocasinan İnovasyon Merkezi, Avrupa'dan gelen hava harp okulu öğrencilerini ağırladı

Kocasinan Belediyesi, Erasmus Plus Programı kapsamında Romanya'dan gelen hava harp okulu öğrencilerini ağırladı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, Kocasinan İnovasyon Merkezi’nde havacılık, robotik, astronomi ve sanal gerçeklik başta olmak üzere teknoloji odaklı eğitimlere katıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gençlerin geleceğe hazırlanmasının en önemli yatırımlardan biri olduğunu ifade etti.



Çolakbayrakdar, verilen eğitimlerle gençlerin teknolojiye yön veren bireyler olarak yetişmesini hedeflediklerini aktardı.



İnovasyon Merkezi havacılık eğitmeni Furkan Kılıç da merkezin bugüne kadar yaklaşık 15 bin öğrenciye hizmet verdiğini belirterek, "Erasmus Plus Programı kapsamında Romanya’dan gelen hava harp okulu öğrencileri, ülkelerinde havacılık alanında bu tür uygulamalı eğitimler alamadıklarını ifade ederek merkezimize büyük ilgi gösterdi. Gençlerin burada aldığı eğitimler, uluslararası alanda da önemli bir fark oluşturuyor." ifadelerini kullandı.





Öğrenciler ise kendi ülkelerinde bu ölçekte uygulamalı havacılık ve teknoloji eğitimi alma fırsatı bulamadıklarını kaydederek, belediyenin gençlere sunduğu imkanlardan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.



