Kocasinan'da 2 okulda tarım uygulama alanları hazırlandı

Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerde sürdürülebilir doğa bilinci oluşturmak amacıyla pilot olarak belirlenen 2 okulda tarım uygulama alanları hazırlandı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan Şehit Suat Sarı Anaokulu ile Erkilet Ortaokulu'nda çocukları toprakla buluşturmak için tarım alanları hazırlandı.



Öğrenciler, tarım alanına ağaç dikip, ilerleyen zamanlarda da ekim ve dikim çalışması gerçekleştirecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, projeyle çocukların üretmenin bereketini, paylaşmanın güzelliğini ve doğaya saygının önemini yaşayarak öğreneceğini ifade etti.



Şehit Suat Sarı Anaokulu Müdürü Elife İşler ise desteklerinden dolayı Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, şunları kaydetti:



"Çok mutluyuz. Öğrencilerimizle birlikte ağaç dikmek, geleceğe bir ayak izi bırakabilmek bizim için çok kıymetliydi. Öğrencilerimizle ileriki zaman diliminde ekim ve dikim çalışmaları yapacağız. Aromatik bitkiler, değişik sebzeler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Onların bunları tanımasını, dalından sebzeyi veya farklı bitkiyi koparmasını, denemesini ve yemesini, bunun nasıl öğretildiğini görmesini istiyoruz. Ağaç yaşken eğilir. Doğa bilincini küçük yaşlardan itibaren öğrencilerimize vermeye çalışıyoruz. Küçük yaşta ektiğimiz tohumlar filizlenerek çocuklarımızla birlikte büyüyor. Doğaya, insana, çevreye saygılı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz."

