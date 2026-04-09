Sarıoğlan'da kadınlara yönelik "örgü günleri" etkinliği düzenlendi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi tarafından ilçedeki kadınlar için her ay düzenlenen "Örgü Günleri" etkinliği sürüyor.
Kadınların sosyalleşmesi ve el becerilerini geliştirmesi amacıyla her ay düzenli olarak gerçekleştirilen etkinlikte, İlçe Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Sami Yücel, ebeler Hilal Er ve Yasemin Sever tarafından sağlık konularında bilgi verildi.
Sağlık görevlileri, kadın sağlığı, erken teşhisin önemi, hijyen ve genel sağlık taramaları gibi konularda bilgilendirmeler yaparak, kadınların merak ettiği soruları yanıtladı.
KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi yetkilileri, merkezin sadece bir kurs alanı değil, aynı zamanda kadınların her konuda desteklendiği bir yaşam alanı olduğunu belirtti.
