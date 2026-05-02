Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Beşenli köyünde tarla süren Hamit Özcan'ın (64) kullandığı 79 DY 514 plakalı traktör kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, traktörün altında kalan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Özcan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

