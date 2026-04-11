Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kilis'te partililerle bir araya geldi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 650 binin üzerinde üyeye sahip olduklarını, bunu 1 milyona çıkarmak için çaba göstereceklerini söyledi.



Kilis'te bir restoranda partililerle bir araya gelen Erbakan, "Anadolu Buluşmaları" programını dün Gaziantep'te başlattıklarını belirtti.



Bugüne kadar 650 binin üzerinde üye sayısıyla Türkiye'de en fazla üyesi bulunan üçüncü siyasi parti olduklarını ifade eden Erbakan, "Yine 2024 yerel seçiminde almış olduğumuz oyla da oy oranı bakımından da Türkiye'nin üçüncü büyük siyasi partisi olduğumuzu ortaya koyduk. 650 binin üzerindeki üyemizi seçimlere kadar 1 milyona taşımak için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



Türkiye'nin yavaş yavaş seçim atmosferine doğru yol aldığını savunan Erbakan, "Bizler sahada halkımızla iç içe, milletimizle birlikte bu çalışmalarımıza bugünden itibaren artık büyük bir ağırlık vereceğiz. İnşallah Anadolu'yu, Türkiye'mizi karış karış gezerek, kapı kapı dolaşarak davamızı anlatacağız." dedi.



Erbakan'a Kilis ziyaretinde İl Başkanı Fazıl Tosyalıoğlu ile partililer eşlik etti.





















