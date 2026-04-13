        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Haberleri

        Kilis'te ağılın çökmesi sonucu 40 küçükbaş telef oldu

        Kilis'te toprak kayması nedeniyle duvarı çöken ağıldaki 40 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Giriş: 13.04.2026 - 13:00 Güncelleme:
        Merkeze bağlı Mağaracık köyündeki ağılın bir bölümü, çevresindeki toprak kayması sonucu çöktü.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ağılı çöken Hanifi Arslan, gazetecilere, yağışlardan dolayı toprak kayması yaşandığını ve bunun sonucunda da ağılının bir bölümünün yıkıldığını söyledi.

        Olayın gece saatlerinde meydana geldiğini anlatan Arslan, "Ağılda 138 hayvanım vardı. Gece ses duyduk ve dışarı çıktığımızda ağılın duvarının çöktüğünü gördük. Daha sonra jandarmaya bilgi verdik. 40 hayvanım telef oldu. Yetkililerden destek bekliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

