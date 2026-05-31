Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Ankara'da trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Ergün, Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı

        Ankara'da trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Ergün, Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı

        Ankara'nın Bala ilçesinde yoldaki lastik parçalarını temizlediği sırada otomobilin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'ün (37) cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2026 - 14:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara'da trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Ergün, Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı

        Ankara'nın Bala ilçesinde yoldaki lastik parçalarını temizlediği sırada otomobilin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'ün (37) cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

        Şehit Ergün'ün naaşı, cenaze töreni için Nur Cami ve Külliyesi'ne getirildi.

        Üç kardeş olduğu öğrenilen şehidin uzman çavuş olan erkek kardeşi, cenaze törenine kamuflajıyla katıldı.

        Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ergün'ün naaşı, Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Ergün'ün ailesi ve yakınları ile İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sariibrahim, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, protokol üyeleri, siyasi partilerin il başkanları ile vatandaşlar katıldı.

        Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, dün Ankara-Niğde Otoyolu'nun Bala kesiminde yoldaki lastik parçalarını temizlemek için çalışma yaptığı sırada, Esra Ç'nin idaresindeki 34 AJB 073 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        "İki santrforla anlaştık"
        "İki santrforla anlaştık"
        Netanyahu'dan Lübnan talimatı
        Netanyahu'dan Lübnan talimatı
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        "Benim için çok çok ağırdı"
        "Benim için çok çok ağırdı"
        Karısını katletti! Önceden çelenk göndermesi planlı cinayetin delili sayıldı!
        Karısını katletti! Önceden çelenk göndermesi planlı cinayetin delili sayıldı!
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Barışma görüşmesinde cinayet
        Barışma görüşmesinde cinayet
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Bayram tatilinde son gün trafiği!
        Bayram tatilinde son gün trafiği!
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        Fotomodel Hülya vahşice öldürüldü! Ne kesik başı bulundu ne de katili!
        Fotomodel Hülya vahşice öldürüldü! Ne kesik başı bulundu ne de katili!
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        Bodrum ziyareti
        Bodrum ziyareti
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Arkadaşlarla tatil neşesi
        Arkadaşlarla tatil neşesi

        Benzer Haberler

        Şehit Astsubay Yusuf Ergün, son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Astsubay Yusuf Ergün, son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit babasının gururlu duruşu: "Ben de şehit babası oldum" Şehidin kardeşi...
        Şehit babasının gururlu duruşu: "Ben de şehit babası oldum" Şehidin kardeşi...
        Şehit Yusuf Ergün'ün naaşı Kırıkkale'ye getirildi
        Şehit Yusuf Ergün'ün naaşı Kırıkkale'ye getirildi
        Tatilciler dönüş yolunda: 43 ilin geçiş noktasında kilometrelerce kuyruk
        Tatilciler dönüş yolunda: 43 ilin geçiş noktasında kilometrelerce kuyruk
        Görev başında şehit oldu, baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı
        Görev başında şehit oldu, baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı
        'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram dönüşü trafiği
        'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram dönüşü trafiği