GÜNCELLEME - Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Sürücüleri öğrenilemeyen 06 FP 360 plakalı otomobil ile 34 HBC 259 plakalı otomobil, Ankara-Kaman kara yolu Karakeçili ilçesi Yeşilevler Mahallesi mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Karakeçili Kaymakamı Yasin Mert kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

