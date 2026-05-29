        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri GÜNCELLEME - Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2026 - 14:51 Güncelleme:
        Sürücüleri öğrenilemeyen 06 FP 360 plakalı otomobil ile 34 HBC 259 plakalı otomobil, Ankara-Kaman kara yolu Karakeçili ilçesi Yeşilevler Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 7 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Karakeçili Kaymakamı Yasin Mert kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

