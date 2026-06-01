Keskin Belediye Başkanı Cönger ve bir müteahhidin "rüşvet" iddiasıyla yargılanması sürdü

Kırıkkale'de "rüşvet" iddiasıyla haklarında dava açılan Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve bir müteahhidin yargılanmasına devam edildi.



Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıklardan M.Y. ile avukatları hazır bulundu. Cönger ise duruşmaya katılmadı.



Sanık M.Y, savunmasında, önceki ifadesini tekrar ettiğini belirterek, beraatini talep etti.



Cönger'in avukatları ise reddihakim taleplerini yineledi.



Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 8 Haziran'a erteledi.



Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve müteahhit M.Y. hakkında "rüşvet" iddiasıyla hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

