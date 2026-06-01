        Keskin Belediye Başkanı Cönger ve bir müteahhidin "rüşvet" iddiasıyla yargılanması sürdü

        Kırıkkale'de "rüşvet" iddiasıyla haklarında dava açılan Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve bir müteahhidin yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 10:57 Güncelleme:
        Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıklardan M.Y. ile avukatları hazır bulundu. Cönger ise duruşmaya katılmadı.

        Sanık M.Y, savunmasında, önceki ifadesini tekrar ettiğini belirterek, beraatini talep etti.

        Cönger'in avukatları ise reddihakim taleplerini yineledi.

        Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 8 Haziran'a erteledi.

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve müteahhit M.Y. hakkında "rüşvet" iddiasıyla hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

