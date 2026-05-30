"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatili dönüşü hareketliliği devam ediyor

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirenler, dönüş yolculuğunda kilit kavşak olarak adlandırılan Kırıkkale'de yoğunluğa neden oluyor.



Bayramın son günü memleketlerinden dönüşe geçenler nedeniyle 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de hareketlilik yaşanıyor.



Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.



Ayrıca ekipler, emniyet şeridi ihlallerine yönelik dronla denetim gerçekleştiriyor.



Karayolları ekipleri de trafik akışının düzenli seyretmesi için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.



Kara yollarındaki trafik yoğunluğunun yarın da sürmesi bekleniyor.

