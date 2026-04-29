Kırıkkale'de aydınlatma direğine çarpan cipteki 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. H.A. idaresindeki 34 GLK 665 plakalı cip, Ahılı Kavşağı'nda kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile araçtaki S.A, T.A. ve H.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

